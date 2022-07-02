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Россияне трижды накрывали минометным огнем приграничный район Сумской области

Фото: Сумскую область снова обстреляли с территории РФ (фото t.me/DPSUkr)
Автор: Артур Родивилов

Россия в течение дня трижды обстреляла Шосткинский район Сумской области. Оккупанты со своей территории применили минометы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.

Под обстрел попали две громады:

  • После 08:00 россияне открыли огонь из минометов по Шалыгинской громаде, 12 прилетов.
  • После 14:00 по Эсманской громаде, 5 прилетов из миномета.
  • Практически в 21:00 минометный обстрел повторился по Шалигинской громаде, 14 прилетов.

Напомним, в течение 1 июля оккупанты выпустили более 270 мин, ракет и снарядов разного калибра по территории Сумской области.

Отметим, что в последнее время оккупанты усилили обстрелы в зоне Сумской области. Ежедневно наносят удары из артиллерии и авиации, сбрасывают бомбы с беспилотников.

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Сумская область