Россияне трижды накрывали минометным огнем приграничный район Сумской области

Под обстрел попали две громады:

После 08:00 россияне открыли огонь из минометов по Шалыгинской громаде, 12 прилетов.

После 14:00 по Эсманской громаде, 5 прилетов из миномета.

Практически в 21:00 минометный обстрел повторился по Шалигинской громаде, 14 прилетов.

Напомним, в течение 1 июля оккупанты выпустили более 270 мин, ракет и снарядов разного калибра по территории Сумской области.

Отметим, что в последнее время оккупанты усилили обстрелы в зоне Сумской области. Ежедневно наносят удары из артиллерии и авиации, сбрасывают бомбы с беспилотников.

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