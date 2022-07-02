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Росіяни тричі накривали мінометним вогнем прикордонний район Сумської області

Фото: Сумську область знову обстріляли з території РФ (фото t.me/DPSUkr)
Автор: Артур Родивилов

Росія протягом дня тричі обстріляла Шосткинський район Сумської області. Окупанти зі своєї території застосували міномети.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Сумської ОВА Дмитра Живицького.

Під обстріл потрапили дві громади:

  • Після 08:00 росіяни відкрили вогонь з мінометів по Шалигінській громаді, 12 прильотів.
  • Після 14:00 по Есманській громаді, 5 прильотів з міномета.
  • Практично о 21:00 мінометний обстріл повторився по Шалігінській громаді, 14 прильотів.

Нагадаємо, протягом 1 липня окупанти випустили понад 270 мін, ракет і снарядів різного калібру по території Сумської області.

Зазначимо, що останнім часом окупанти посилили обстріли в зоні Сумської області. Щодня завдають ударів з артилерії і авіації, скидають бомби з безпілотників.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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Сумская область