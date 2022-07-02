Росіяни тричі накривали мінометним вогнем прикордонний район Сумської області

Росія протягом дня тричі обстріляла Шосткинський район Сумської області. Окупанти зі своєї території застосували міномети.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Сумської ОВА Дмитра Живицького.
Під обстріл потрапили дві громади:
Нагадаємо, протягом 1 липня окупанти випустили понад 270 мін, ракет і снарядів різного калібру по території Сумської області.
Зазначимо, що останнім часом окупанти посилили обстріли в зоні Сумської області. Щодня завдають ударів з артилерії і авіації, скидають бомби з безпілотників.
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