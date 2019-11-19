Россияне столкнутся со спецконфискацией имущества при сделках о покупке украинской земли

Если среди основателей украинских компаний, покупающих украинскую землю, будут граждане РФ, то будет применяться механизм спецконфискации собственности в пользу государства. Об этом заявил уполномоченный президента Украины по земельным вопросам Роман Лещенко в интервью "Интерфакс-Украина".

По его словам, эта норма будет четко прописана в законе о рынке земли.

"В законе будет четко прописано, в переходных положениях, что вопрос о допуске иностранцев только через всеукраинский референдум. До этого момента - никаких иностранцев. Россияне в принципе не обсуждаются. Это страна-агрессор, они ни при каких обстоятельствах не будут покупать землю. Если по каким-то механизмам где-то появляются россияне, мы осуществляем спецконфискацию в доход государства. В законе эта санкционная норма будет четко прописана", - сообщил Лещенко.

Он добавил, что землю купить смогут только граждане Украины, у которых нет двойного гражданства, которые проживают на территории страны и исключительно они являются основателями юридических лиц.

"У нас будут прямые корпоративные отношения. То есть не оффшор на Кипре, потом еще один оффшор, а потом какое-то лицо будет основателем. Мы это делаем для того, чтобы была прозрачная структура собственности юридических лиц", - отметил Лещенко.

Ранее министр развития экономики, Тимофей Милованов заявил, что Служба безопасности Украины и разведка будут проверять подозрительные сделки о покупке украинской земли.

Также РБК-Украина писало, что законопроект о рынке земли будет иметь иные показатели объема для продажи в одни руки. По словам Разумкова, главные оговорки, связанные с законопроектом - это вопрос национальной безопасности и продажу земли иностранцам.