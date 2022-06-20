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Россияне в Старобельске пытаются согнать аграриев в колхоз, - разведка

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Старобельск, Понедельник 20 июня 2022 18:24
Россияне в Старобельске пытаются согнать аграриев в колхоз, - разведка Фото: последствия обстрелов Старобельска (facebook comMNS GOV UA)
Автор: Илона Свиридова

Российские оккупанты в Старобельске (Луганская область) пытаются согнать местных аграриев в колхоз.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Главного управления разведки Минобороны.

Сообщается, что оккупационные власти проводят "инвентаризацию" оборудования местных аграрных компаний

"Рашисты объясняют, что конечная цель этих действий - создание "нового сельскохозяйственного предприятия, по принципу коллективного хозяйства", - говорится в сообщении.

По данным разведки, сотрудникам обещают заработные платы не выше 10 000 российских рублей (менее 5 000 гривен). Те, кто согласится на такие условия, должны вернуться на рабочие места до июня и принять российское гражданство до сентября.

Напомним, ранее сообщалось, в оккупированном Бердянске россияне пытаются создать иллюзию больших очередей желающих получить российский паспорт.

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