Россияне в Старобельске пытаются согнать аграриев в колхоз, - разведка

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Главного управления разведки Минобороны.

Сообщается, что оккупационные власти проводят "инвентаризацию" оборудования местных аграрных компаний

"Рашисты объясняют, что конечная цель этих действий - создание "нового сельскохозяйственного предприятия, по принципу коллективного хозяйства", - говорится в сообщении.

По данным разведки, сотрудникам обещают заработные платы не выше 10 000 российских рублей (менее 5 000 гривен). Те, кто согласится на такие условия, должны вернуться на рабочие места до июня и принять российское гражданство до сентября.