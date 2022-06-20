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Росіяни у Старобільську намагаються зігнати аграріїв у колгосп, - розвідка

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Старобільськ, Понеділок 20 червня 2022 18:24
Росіяни у Старобільську намагаються зігнати аграріїв у колгосп, - розвідка Фото: наслідки обстрілів Старобільська (facebook comMNS GOV UA)
Автор: Ілона Свиридова

Російські окупанти в Старобільську (Луганська область) намагаються зігнати місцевих аграріїв в колгосп.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Головного управління розвідки Міноборони.

Повідомляється, що окупаційна влада проводить "інвентаризацію" обладнання місцевих аграрних компаній

"Рашисти пояснюють, що кінцева мета цих дій - створення "нового сільськогосподарського підприємства, за принципом колективного господарства", - йдеться в повідомленні.

За даними розвідки, співробітникам обіцяють заробітні плати не вище 10 000 російських рублів (менше 5 000 гривень). Ті, хто погодиться на такі умови, повинні повернутися на робочі місця до червня і прийняти російське громадянство до вересня.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, в окупованому Бердянську росіяни намагаються створити ілюзію великих черг охочих отримати російський паспорт.

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