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Росіяни не зможуть захопити Луганську область в найближчі дні, - Гайдай

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Україна, П'ятниця 27 травня 2022 19:56
Росіяни не зможуть захопити Луганську область в найближчі дні, - Гайдай Фото: Сергій Гайдай (Telegram)
Автор: Євгеній Прокопенко

Росіяни не зможуть захопити Луганську область в найближчі дні. Українським захисникам вистачить сил та засобів тримати оборону. Проте не виключено, що задля того, аби не потрапити в оточення - доведеться відійти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова голови Луганської ОВА Сергія Гайдая.

Керівник області говорить, що Сєвєродонецьк під постійними російськими обстрілами.

"Сепаратистські ЗМІ розповсюджують брехливі заяви "ленерівських командирів", що місто відрізане. Це не відповідає дійсності. Обласний центр не відрізано, бої тривають на околицях міста. Росіяни зайшли в район готелю "Мир" та автовокзалу", - розповідає Гайдай.

За його словами, траса "Лисичанськ-Бахмут" повністю прострілюється, пересування нею небезпечно. Завезення гумвантажів та евакуація все одно можливі.

"Ті, хто залишилися на вільній території Луганської області, постійно перебувають в укриттях, виходити на вулицю через щільність обстрілів - майже неможливо. Забезпечуємо людей необхідними речами для виживання", - каже голова Луганської ОВА.

У Генштабі ЗСУ повідомляють, на Сєвєродонецькому напрямку російські окупанти, за підтримки артилерії, здійснювали штурмові дії у районах населених пунктів Щедрищеве, Борівське і Тошківка, бойові дії тривають.

Нагадаємо, Росія не зупиниться на окупації Донбасу. Вони намагатимуться захопити інші області України.

Як раніше повідомляв президент України, нинішній наступ окупантів на Донбас може зробити цей регіон безлюдним. Попасну, Бахмут, Лиман, Лисичанськ, Сєвєродонецьк вони хочуть перетворити на згарище.

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