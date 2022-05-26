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Куда могут пойти русские в случае оккупации Луганской области: предположения СНБО

Новина українською →
Украина, Четверг 26 мая 2022 21:06
Куда могут пойти русские в случае оккупации Луганской области: предположения СНБО Фото: Алексей Данилов (president.gov.ua)
Автор: Евгений Прокопенко

Россия не остановится на оккупации Донбасса. Они будут пытаться захватить другие области Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова секретаря СНБО Алексея Данилова в эфире 24 канала.

По его словам, если случится так, что русские захватят Луганскую область, то они будут атаковать другие регионы Украины, которые они уже частично оккупировали.

"Они продолжат заниматься Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областями", - считает Данилов.

Он подчеркнул, что война-это сложный процесс и если кто-то считает, что к войне можно полностью подготовиться, то это ошибочное мнение о современных войнах.

Напомним, почти вся Луганская область находится под оккупацией. 95% территории контролирует российская армия.

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