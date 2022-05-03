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Россияне штурмуют Луганскую область круглосуточно, - Гайдай

Новина українською →
Луганск, Вторник 03 мая 2022 08:48
Россияне штурмуют Луганскую область круглосуточно, - Гайдай Фото: россияне штурмуют Луганскую область круглосуточно (t.me/luhanskaVTSA)
Автор: Наталия Гурковская

Луганская область постоянно подвергается обстрелам. Пять домов россияне повредили в Северодонецке, в Горной общине - по меньшей мере 12.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Луганской ОВА Сергея Гайдая.

"Однако мы не знаем сколько точно на эту минуту. Потому что россияне штурмуют населенные пункты общины круглосуточно. Сгорело 10 домов в Ореховом, еще два - в Золотом, - добавил он.

По словам Гайдая, враг за сутки обстрелял Северодонецк 8 раз.

"Еще минувшей ночью повреждения получили три дома в старых районах города. Уже днем ​​занялось складское помещение и произошло попадание еще в две многоэтажки. В одной из квартир снаряд, к счастью, не разорвался. Его уже обезвредили пиротехники", - рассказал глава региона.

Из-под обстрелов и завалов удалось спасти три человека.

Как сообщалось, военные эксперты не исключают, что Северодонецк может попасть в осаду после того, как российские оккупанты не смогут занять его во время штурма. Город может стать вторым Мариуполем.

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