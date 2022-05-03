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Росіяни штурмують Луганську область цілодобово, - Гайдай

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Луганськ, Вівторок 03 травня 2022 08:48
Росіяни штурмують Луганську область цілодобово, - Гайдай Фото: росіяни штурмують Луганську область цілодобово (t.me/luhanskaVTSA)
Автор: Наталія Гурковська

Луганська область постійно зазнає обстрілів. П’ять будинків росіяни пошкодили в Сєвєродонецьку, у Гірській громаді - щонайменше 12.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Луганської ОВА Сергія Гайдая.

"Однак ми не знаємо скільки точно на цю хвилину. Бо росіяни штурмують населені пункти громади цілодобово. Згоріло 10 будинків в Оріховому, ще два - в Золотому, - додав він.

За словами Гайдая, ворог за добу обстріляв Сєвєродонецьк 8 разів.

"Ще минулої ночі пошкоджень зазнали три будинки в старих районах міста. Вже вдень зайнялося складське приміщення та сталося потрапляння ще у дві багатоповерхівки. В одній із квартир снаряд, на щастя, не розірвався. Його вже знешкодили піротехніки", - розповів очільник регіону.

З-під обстрілів та завалів вдалося врятувати три людини.

Як повідомлялося, військові експерти не відкидають, що Сєвєродонецьк може потрапити в облогу після того, як російські окупанти не зможуть зайняти його під час штурму. Місто може стати другим Маріуполем.

Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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