Росіяни штурмують Луганську область цілодобово, - Гайдай
Луганська область постійно зазнає обстрілів. П’ять будинків росіяни пошкодили в Сєвєродонецьку, у Гірській громаді - щонайменше 12.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Луганської ОВА Сергія Гайдая.
"Однак ми не знаємо скільки точно на цю хвилину. Бо росіяни штурмують населені пункти громади цілодобово. Згоріло 10 будинків в Оріховому, ще два - в Золотому, - додав він.
За словами Гайдая, ворог за добу обстріляв Сєвєродонецьк 8 разів.
"Ще минулої ночі пошкоджень зазнали три будинки в старих районах міста. Вже вдень зайнялося складське приміщення та сталося потрапляння ще у дві багатоповерхівки. В одній із квартир снаряд, на щастя, не розірвався. Його вже знешкодили піротехніки", - розповів очільник регіону.
З-під обстрілів та завалів вдалося врятувати три людини.
Як повідомлялося, військові експерти не відкидають, що Сєвєродонецьк може потрапити в облогу після того, як російські окупанти не зможуть зайняти його під час штурму. Місто може стати другим Маріуполем.
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