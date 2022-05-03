Росіяни штурмують Луганську область цілодобово, - Гайдай

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Луганської ОВА Сергія Гайдая.

"Однак ми не знаємо скільки точно на цю хвилину. Бо росіяни штурмують населені пункти громади цілодобово. Згоріло 10 будинків в Оріховому, ще два - в Золотому, - додав він.

За словами Гайдая, ворог за добу обстріляв Сєвєродонецьк 8 разів.

"Ще минулої ночі пошкоджень зазнали три будинки в старих районах міста. Вже вдень зайнялося складське приміщення та сталося потрапляння ще у дві багатоповерхівки. В одній із квартир снаряд, на щастя, не розірвався. Його вже знешкодили піротехніки", - розповів очільник регіону.

З-під обстрілів та завалів вдалося врятувати три людини.