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Россияне штурмуют Лисичанск, ВСУ не хватает дальнобойной артиллерии, - Гайдай

Фото: россияне штурмуют Лисичанск (Getty Images)
Автор: Евгений Прокопенко

Россияне штурмуют Лисичанск, а оккупированный Северодонецк ждет гуманитарная катастрофа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской ОВА Сергея Гайдая.

По его словам, оккупанты постоянно уничтожают Лисичанск из всего возможного оружия. Количественное преимущество на стороне врага. ВСУ не хватает дальнобойной артиллерии.

"Последние два дня не можем завозить гумвантажі, но город держится на запасах, которые мы сделали заранее, в том числе больница укомплектована всем необходимым", - сказал Гайдай.

Он добавил, что восстановить коммуникации в оккупированном Северодонецке захватчикам не удастся.

"Мизерная гуманитарка от убийц - показуха для пропагандистских СМИ, никто не привезет достаточного количества продуктов и лекарств для горожан. Областной центр ждет гуманитарная катастрофа", - сказал глава Луганской ОВА.

Напомним, оккупанты пытаются окружить наших бойцов в районе города Лисичанск и заблокировать город с юга и юго-запада.

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Лисичанск