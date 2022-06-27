RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Росіяни штурмують Лисичанськ, ЗСУ бракує далекобійної артилерії, - Гайдай

Фото: росіяни штурмують Лисичанськ (Getty Images)
Автор: Євгеній Прокопенко

Росіяни штурмують Лисичанськ, а на окупований Сєвєродонецьк чекає гуманітарна катастрофа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Луганської ОВА Сергія Гайдая.

За його словами, окупанти постійно знищують Лисичанськ з усієї можливої зброї. Кількісна перевага на боці ворога. ЗСУ не вистачає далекобійної артилерії.

"Останні два дні не можемо завозити гумвантажі, але місто тримається на запасах, які ми зробили заздалегідь, в тому числі лікарня укомплектована всім необхідним", - сказав Гайдай.

Він додав, що відновити комунікації в окупованому Сєвєродонецьку загарбникам не вдасться.

"Мізерна гуманітарка від вбивць - показуха для пропагандистських ЗМІ, ніхто не привезе достатньої кількості продуктів та ліків для містян. На обласний центр чекає гуманітарна катастрофа", - сказав голова Луганської ОВА.

Нагадаємо, окупанти намагаються оточити наших бійців в районі міста Лисичанськ й заблокувати місто з півдня та південного заходу.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Лисичанськ