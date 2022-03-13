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Россияне сбили свой беспилотник и попытались выдать за украинский "Байрактар"

Новина українською →
Воскресенье 13 марта 2022 23:43
Россияне сбили свой беспилотник и попытались выдать за украинский "Байрактар" Сбитый беспилотник (Фото: zn.ua)
Автор: Константин Широкун

13 марта российскими военными был сбит свой же российский беспилотник. Но пропаганда РФ попыталась выдать его останки за сбитый украинский "Байрактар".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook генерала Валерия Залужного.

"Эта война доказывает, как далеко мы продвинулись вперед за последние годы. Сегодня армия РФ по уровню профессионализма – это мы образца начала 2014-го. Показательным примером их "военного мастерства" есть история со "сбитым" украинским Байрактаром", - говорится в обращении Залужного.

По его словам, 13 марта в 9:32 в районе Веселое Харьковской области подразделением противовоздушной обороны 6 Армии ВС РФ из ЗРК "ТОР" на высоте 3200 м был сбит российский БПЛА, который выдвигался для проведения разведки на Харьковском направлении. При этом российские военнослужащие противовоздушной обороны доложили руководству об уничтожении БПЛА "Байрактар" наших вооруженных сил.

Результаты расследования причин исчезновения БПЛА ВС РФ доказали факт его сбития собственным ЗРК ПВО, однако командование армии решило скрыть эту информацию.

Война России против Украины продолжается с 24 февраля. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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