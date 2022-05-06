Россияне разбили машины украинцев в порту Нидерландов, куда эвакуировали мариупольцев

В порту Роттердама россияне разбили машины на украинских номерах. Это произошло возле лайнера, куда были поселены эвакуированные мариупольцы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко в Telegram.

"Россияне не дают покоя мариупольцам и украинцам даже за рубежом. Наши мариупольцы, женщины и дети, которые были эвакуированы и в итоге размещены в порту г. Роттердам Нидерланды на большом лайнере, сообщают что ночью россияне разбили все машины с украинскими номерами, что было припарковано возле лайнера. Говорят, что на месте много полиции и Красного креста", - написал Андрющенко.

Он также отметил, что по словам мариупольцев таким образом россияне якобы проявляют агрессию из-за того, что Нидерланды отказались обслуживать российские суда.

"Пожалуй, это лучший ответ в споре, виноват ли в войне только Путин, или все граждане Российской Федерации. Пока не будут отменены визы для россиян - в Европе не будет покоя никому", - добавил Андрющенко.

Напомним, ранее стало известно, что в Мариуполе в "фильтрационных лагерях" российские оккупанты издеваются над украинцами.

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