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Росіяни розбили автівки українців у порту Нідерландів, куди евакуювали маріупольців

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Роттердам, П'ятниця 06 травня 2022 11:29
Росіяни розбили автівки українців у порту Нідерландів, куди евакуювали маріупольців Фото: росіяни розбили автівки українців у порту Нідерландів, куди евакуювали маріупольців (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

У порту Роттердама росіяни розтрощили автівки на українських номерах. Це сталося біля лайнера, куди були поселені евакуйовані маріупольці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника мера Маріуполя Петра Андрющенка в Telegram.

"Росіяни не дають спокою маріупольцям і українцям навіть за кордоном. Наші маріупольці, жінки та діти, яких було евакуйовано та у підсумку розміщено в порті м. Роттердам Нідерланди на великому лайнері, повідомляють що вночі росіяни розтрощили всі автівки з українськими номерами, що було припарковано біля лайнера. Кажуть, що на місці багато поліції та Червоного хресту", - написав Андрющенко.

Він також зазначив, що за словами маріупольців таким чином росіяни нібито проявляють агресію через те, що Нідерланди відмовились обслуговувати російські суда.

"Мабуть, це краща відповідь в спорі, чи винен у війні лише Путін, або всі громадяни російської федерації. Допоки не будуть скасовані візи для росіян - в Європі не буде спокою нікому", - додав Андрющенко.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в Маріуполі в "фільтраційних таборах" російські окупати знущаються над українцями.

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