Россияне распространяют фейк о заброшенном захоронении сибирской язвы в Херсонской области

Российские оккупанты распространяют фейк о заброшенном захоронении сибирской язвы в Херсонской области. Очаг якобы находится в Скадовске.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу первого заместителя председателя Херсонского областного совета Юрия Соболевского.

По его словам, все неблагополучные пункты в Херсонской области отработаны, локализированы и законсервированы, если в этом была необходимость.

Минимум ежеквартально эти пункты осматривались, о чем составлялся соответствующий отчет.

"Поэтому, если эти дикари не будут ковыряться в этих локациях, угрозы для населения не будет", - отметил Соболевский.

В настоящее время оккупанты в Херсонской области блокируют "зеленые коридоры", эвакуацию, похищают мирных жителей, среди которых журналисты, руководители громад, депутаты, активисты, участники АТО, фермеры, учителя.

На временно захваченной территории региона исчерпываются ресурсы, остановился бизнес. 30 мая захватчики отключили интернет и мобильную связь от украинских операторов.

Напомним, ранее стало известно, что украинские военные смогли отбить более 20 населенных пунктов на севере Херсонской области. Наступление ВСУ продолжается.

Также мы писали, что Украина не сможет восстановить мобильную связь в Херсонской области в ближайшее время. Войска РФ полностью контролируют необходимое оборудование.

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