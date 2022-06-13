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Росіяни поширюють фейк про покинуте поховання сибірської виразки в Херсонській області

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Херсонська область, Понеділок 13 червня 2022 01:00
Росіяни поширюють фейк про покинуте поховання сибірської виразки в Херсонській області Фото: росіяни поширюють фейк про покинуте поховання сибірської виразки в Херсонській області (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Російські окупанти поширюють фейк про покинуте поховання сибірської виразки в Херсонській області. Осередок нібито знаходиться в Скадовську.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку першого заступника голови Херсонської обласної ради Юрія Соболевського.

За його словами, всі небезпечні пункти в Херсонській області відпрацьовані, локалізовані і законсервовані, якщо в цьому була необхідність.

Мінімум щокварталу ці пункти оглядалися, про що складався відповідний звіт.

"Тому, якщо ці дикуни не будуть колупатися в цих локаціях, загрози для населення не буде", - зазначив Соболевський.

Зараз окупанти в Херсонській області блокують "зелені коридори", евакуацію, викрадають мирних жителів, серед яких журналісти, керівники громад, депутати, активісти, учасники АТО, фермери, вчителі.

На тимчасово захопленій території регіону вичерпуються ресурси, зупинився бізнес. 30 травня загарбники відключили інтернет і мобільний зв'язок від українських операторів.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що українські військові змогли відбити понад 20 населених пунктів на півночі Херсонської області. Наступ ЗСУ триває.

Також ми писали, що Україна не зможе відновити мобільний зв'язок у Херсонській області найближчим часом. Війська РФ повністю контролюють необхідне обладнання.

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Херсонская область
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