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Росіяни знову намагаються втрутитися в американські вибори, - Байден

Вашингтон, Субота 18 липня 2020 08:27
Росіяни знову намагаються втрутитися в американські вибори, - Байден
Фото: Джо Байден (facebook.com/joebiden)
Автор: Максим Зайченко

За його словами, за це доведеться заплатити "реальну ціну"

Кандидат у президенти США та екс-віце-президент Джо Байден заявив, що отримав інформаційне зведення, що РФ продовжує намагатися втрутитися в майбутні вибори глави держави в США. Також це намагається зробити Китай.

Про це повідомляє агентство Reuters.

За його словами, росіяни намагаються делегітимізувати американський виборчий процес.

"Ми знали раніше, і я гарантую вам, що знаю зараз, тому що тепер я знову отримую інформацію. Росіяни як і раніше намагаються делегітимізувати наш виборчий процес. Факт", - заявив Байден.

Він попередив, якщо РФ продовжить втручатися, буде "реальна ціна, яку доведеться заплатити", якщо він переможе на запланованих на 3 листопада вибори президента США.

Також Байден додав, що з боку Китаю також здійснюються втручання "призначені для того, щоб ми втратили впевненість у результатах виборів".

Нагадаємо, раніше США ввели нові санкції проти Росії.

Раніше екс-глава ЦРУ заявив, що Росія вплинула на виборців на президентських виборах в США у 2016 році.

Також РБК-Україна писало, що російські хакери намагаються викрасти дані про вакцини від коронавірусу.

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