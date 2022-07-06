Россияне пытались нанести авиаудар по Одесской области: ракету сбили над морем

Военные РФ пытались обстрелять Одесскую область. Они выпустили из самолета Су-35 ракету воздушного базирования Х-31, ее над морем сбили силы ПВО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на оперативное командование "Юг".
Как отметили в командовании, 6 июля россияне пытались нанести по Одесской области ракетный удар.
"Благодаря удачной работе ПВО ракету удалось сбить над морем". - говорится в сообщении.
Напомним, недавно украинская ПВО сбила три ракеты, которые летели в направлении Черноморска и Очакова.
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