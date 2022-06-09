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Россияне продвинулись в сторону Камышевахи, но без успеха штурмуют Северодонецк: сводка Генштаба

Фото: россияне продвинулись в сторону Камышевахи, но без успеха штурмуют Северодонецк (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российские оккупанты имеют частичный успех в направлении населенных пунктов Камышеваха и Роты. Пытались штурмовать в Северодонецке, однако без успеха.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба ВСУ.

Ситуация на фронте по состоянию на 18:00.

На Волынском и Полесском направлениях:

ВС Беларуси продолжают выполнять задачи по прикрытию участка границы в Брестской и Гомельской областях. Населению запретили посещать леса для недопущения разоблачения позиций.

В Беларуси также активизировали процесс формирования "народного ополчения" - проводят собрания с горожанами во время которых объясняют якобы необходимость создания подразделений.

На Северском направлении:

Оккупанты обстреливают приграничные районы и проводят воздушную разведку по использованию БПЛА.

На Харьковском направлении:

Российские военные открывают огонь с целью недопущения продвижения наших бойцов.

На Славянском направлении:

Враг закрепился на достигнутых рубежах и сосредоточивает усилия на пополнении запасов, а также перегруппировке подразделений.

"В районе населенного пункта Долина артиллерийские подразделения Сил обороны нанесли огневого поражения по скоплению личного состава и военной техники врага. Потери противника уточняются", - добавляет пресс-служба.

На Северодонецком направлении:

Оккупанты пытались вести штурмовые действия в Северодонецке, однако не преуспели.

"На северо-западной окраине населенного пункта Тошковка украинские воины успешно отбили вражеский штурм", - пишет Генштаб.

На Бахмутском направлении:

Вражеские войска нанесли ракетный удар в районе города Краматорск. Также проводили разведку в районе Нагорного с целью выявления слабых мест в обороне наших бойцов, однако наши защитники дали врагу отпор.

В то же время оккупанты вели разведку в районах Краматорска и Покровска.

На Лиманском направлении:

Противник не совершал активных наступательных действий;

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и запорожском направлениях:

Обстановка без изменений.

На Южнобугском направлении:

Российские оккупанты под прикрытием огня артиллерии продолжают оборудовать позиции и устанавливать минно-взрывные заграждения.

В акваториях Черного и Азовского морей:

Корабли России продолжают изолировать и блокировать гражданское судоходство в северо-западной части Черного моря.

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