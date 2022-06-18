Россияне продвинулись под Северодонецком и бьют по всему фронту: сводка Генштаба

Сегодня, 18 июня 2022 года, российские войска имели частичный успех в боях под Северодонецком. Обстрелы ведутся почти по всей линии фронта.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.
Ситуация без существенных изменений.
Противник демонстрирует присутствие своих войск в приграничных районах Брянской и Курской областей.
Российские войска удерживают оборону ранее занятых рубежей и пытаются не допустить продвижение подразделений Сил обороны в направлении государственной границы Украины.
Противник нанес артиллерийские удары в районах населенных пунктов Дементиевка, Печенеги, Коробочкино, Байрак, Верхний Салтов, Харьков, Капитоловка и Циркуны.
Оккупанты применили минометы, ствольную артиллерию и реактивные системы залпового огня в районах населенных пунктов Грушуваха, Долина, Моросовка, Пришиб и Чепиль. А также пытаются создать благоприятные условия для наступления в направлении Изюм - Славянск.
В районе Краснополья украинские военные нанесли россиянам значительные потери, когда они пытались провести разведку боем.
Противник применил артиллерию недалеко от Маяков.
Из ствольной и реактивной артиллерии продолжаются обстрелы районы населенных пунктов Метелкино, Белая Гора и Устиновка. Российские войска пытались вести штурмовые действия для установления полного контроля над Северодонецком, но безуспешно.
Противник имеет частичный успех в населенном пункте Метелкино, пытается закрепиться. Штурм в направлении Сиротино наши воины отразили.
Российские войска нанесли авиаудар в районе Берестового.
На Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях противник продолжает систематические обстрелы, применил ствольную и реактивную артиллерию в районах населенных пунктов Желанне, Орловка, Опытное, Водяное, Новоданиловка, Щербаки, Малиновка и Темировка.
На Южнобужском и Таврическом направлениях враг обстреливал из артиллерии районы Александровки, Новогригоровки, Широкого, Квитневого и Первомайского.
В акватории Черного и Азовского морей отмечается перебазирование корабельно-катерного состава черноморского флота.
Напомним, ранее сообщалось, что российские оккупанты обстреляли газоперерабатывающий завод в Харьковской области.
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