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Россияне продвинулись под Северодонецком и бьют по всему фронту: сводка Генштаба

Фото: украинские военные отбивают атаки противника (GettyImages)
Автор: Артем Горовенко

Сегодня, 18 июня 2022 года, российские войска имели частичный успех в боях под Северодонецком. Обстрелы ведутся почти по всей линии фронта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

Волынское и Полесское направления

Ситуация без существенных изменений.

Северское направление

Противник демонстрирует присутствие своих войск в приграничных районах Брянской и Курской областей.

Слобожанское направление

Российские войска удерживают оборону ранее занятых рубежей и пытаются не допустить продвижение подразделений Сил обороны в направлении государственной границы Украины.

Харьковское направление

Противник нанес артиллерийские удары в районах населенных пунктов Дементиевка, Печенеги, Коробочкино, Байрак, Верхний Салтов, Харьков, Капитоловка и Циркуны.

Славянское направление

Оккупанты применили минометы, ствольную артиллерию и реактивные системы залпового огня в районах населенных пунктов Грушуваха, Долина, Моросовка, Пришиб и Чепиль. А также пытаются создать благоприятные условия для наступления в направлении Изюм - Славянск.

В районе Краснополья украинские военные нанесли россиянам значительные потери, когда они пытались провести разведку боем.

Лиманское направление

Противник применил артиллерию недалеко от Маяков.

Северодонецкое направление

Из ствольной и реактивной артиллерии продолжаются обстрелы районы населенных пунктов Метелкино, Белая Гора и Устиновка. Российские войска пытались вести штурмовые действия для установления полного контроля над Северодонецком, но безуспешно.

Противник имеет частичный успех в населенном пункте Метелкино, пытается закрепиться. Штурм в направлении Сиротино наши воины отразили.

Бахмутское направление

Российские войска нанесли авиаудар в районе Берестового.

На Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях противник продолжает систематические обстрелы, применил ствольную и реактивную артиллерию в районах населенных пунктов Желанне, Орловка, Опытное, Водяное, Новоданиловка, Щербаки, Малиновка и Темировка.

На Южнобужском и Таврическом направлениях враг обстреливал из артиллерии районы Александровки, Новогригоровки, Широкого, Квитневого и Первомайского.

В акватории Черного и Азовского морей отмечается перебазирование корабельно-катерного состава черноморского флота.

Напомним, ранее сообщалось, что российские оккупанты обстреляли газоперерабатывающий завод в Харьковской области.

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