Россияне предлагают деньги за разбитые дома в обмен на "показания" против Украины, - ГУР

"Оккупанты продолжают акции запугивания и фильтрации населения оккупированных территорий. В селе Безымянное Донецкой области во время фильтрационных мероприятий рашисты предлагают людям денежную компенсацию за разрушенное жилье в обмен на согласие "свидетельствовать" против украинских защитников в Мариуполе", - говорится в сообщении.

Кроме того, в Бердянске оккупанты включают звуковой сигнал тревоги, одновременно приказывают всем закрыть окна, двери и не покидать домов. Так россияне убеждают местное население, что ВСУ якобы "собираются применить в городе химическое оружие".

Также, по данным разведки, в оккупированный Херсон прибыла группа вербовщиков в которую входят сотрудники ФСБ, офицеры "министерства госбезопасности ДНР" и представители ПВК "Лига" (бывшая "Вагнер"). Их задача - найти людей, которые согласятся работать в "спецслужбах ДНР". Параллельно проводятся показательные фильтрационные мероприятия в отношении патриотически настроенных местных.

Вместе с тем за время пребывания указанной группы было замучено и убито до 50 человек гражданского населения. Около 120 жителей Херсона были похищены. Сейчас их местонахождение не известно.

Между тем, вчера наемники прибыли в местное СИЗО где проводили так называемую "мобилизацию" среди удерживаемых лиц. Из помещения была слышна стрельба из автоматов.

Впрочем, как добавляют в ГУР, несмотря на смертельную опасность со стороны оккупантов, украинцы продолжают сопротивление на временно оккупированных территориях.

Напомним, недавно российские военные обвинили ВСУ в обстрелах села Запорожской области. Оккупанты создают видео, в которых якобы утверждается об обстрелах села со стороны наших военных.

Добавим, в Генштабе не исключают возможность проведения диверсий на объектах химической промышленности Украины, чтобы в дальнейшем обвинить в содеянном подразделения Вооруженных сил Украины.

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