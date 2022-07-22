Россияне попытались продвинуться на восточном и юго-восточном направлениях, - Генштаб

На Северском направлении враг, с целью сковывания действий подразделений Сил обороны и демонстрации присутствия, обстрелял из ствольной артиллерии районы Каменской Слободы и Николаевки Черниговской области и Волфино в Сумской области.

На Харьковском направлении противник задействовал ствольную и реактивную артиллерию. Авиаудары зафиксированы вблизи Верхнего Салтова.

На Славянском направлении враг обстреливал районы 18 населенных пунктов.

Все попытки оккпантов продвинуться в направлениях Верхнекаменское и Ивано-Дарьевки наши воины свели на нет. Россияне отошли.

Штурмовыми действиями враг пытался продвинуться в направлении Покровского, успеха не имеет, отошел. Совершил очередную неудачную попытку установления контроля над территорией Углегорской ТЭС.

Штурм в направлениях сел Веселое и Водяное украинские воины успешно отбили и отогнали врага на ранее занятые позиции.

В акватории Черного моря враг удерживает в готовности два носителя высокоточного оружия суммарным залпом до 16 крылатых ракет типа "Калибр".