Россияне похитили семью замглавы Пенсионного фонда Херсонской области

По ее словам, он с начала оккупации по просьбе руководства перевез домой компьютеры управления Пенсионного фонда.

"Когда он попал в плен к захватчикам, перевезти эти компьютеры в новое, более безопасное место взялись мой отец Барчук Алексей, дядя Барчук Артем (отец Сергея), тетя Лидия Подозерская и друг семьи Олег Самотой. Уже на новом месте взяли и их в заложники", - отметила она.

Она подчеркнула, что ее близких удерживают второй день без еды и воды.

"Общение с ними запрещено. На все вопросы один ответ - угрозы оружием", - добавила женщина.