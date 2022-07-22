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Россияне похитили семью замглавы Пенсионного фонда Херсонской области

Фото: россияне похищают людей в Херсонской области (GettyImages)
Автор: Артем Горовенко

Российские военные похитили семью заместителя руководителя Пенсионного фонда Херсонской области Сергея Барчука.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook его сестры Натальи Дехтяренко.

По ее словам, он с начала оккупации по просьбе руководства перевез домой компьютеры управления Пенсионного фонда.

"Когда он попал в плен к захватчикам, перевезти эти компьютеры в новое, более безопасное место взялись мой отец Барчук Алексей, дядя Барчук Артем (отец Сергея), тетя Лидия Подозерская и друг семьи Олег Самотой. Уже на новом месте взяли и их в заложники", - отметила она.

Она подчеркнула, что ее близких удерживают второй день без еды и воды.

"Общение с ними запрещено. На все вопросы один ответ - угрозы оружием", - добавила женщина.

Напомним, ранее сообщалось о похищении сотрудников Запорожской атомной электростанции (АЭС) в Энергодаре.

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Херсонская область