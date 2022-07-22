Росіяни викрали сім'ю заступника голови Пенсійного фонду Херсонської області

Російські військові викрали сім'ю заступника керівника Пенсійного фонду Херсонської області Сергія Барчука.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook його сестри Наталії Дехтяренко.
За її словами, він з початку окупації на прохання керівництва перевіз додому комп'ютери управління Пенсійного фонду.
"Коли він потрапив у полон до загарбників, перевезти ці комп'ютери в нове, більш безпечне місце взялися мій батько Барчук Олексій, дядько Барчук Артем (батько Сергія), тітка Лідія Подозерська та друг сім'ї Олег Самотой. Вже на новому місці взяли в заручники і їх", - зазначила вона.
Вона підкреслила, що її близьких утримують другий день без їжі і води.
"Спілкування з ними заборонено. На всі питання одна відповідь - погрози зброєю", - додала жінка.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про викрадення співробітників Запорізької атомної електростанції (АЕС) в Енергодарі.
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