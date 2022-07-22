Росіяни викрали сім'ю заступника голови Пенсійного фонду Херсонської області

За її словами, він з початку окупації на прохання керівництва перевіз додому комп'ютери управління Пенсійного фонду.

"Коли він потрапив у полон до загарбників, перевезти ці комп'ютери в нове, більш безпечне місце взялися мій батько Барчук Олексій, дядько Барчук Артем (батько Сергія), тітка Лідія Подозерська та друг сім'ї Олег Самотой. Вже на новому місці взяли в заручники і їх", - зазначила вона.

Вона підкреслила, що її близьких утримують другий день без їжі і води.

"Спілкування з ними заборонено. На всі питання одна відповідь - погрози зброєю", - додала жінка.