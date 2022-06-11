В оккупированном Приморске российские солдаты похитили студента: что известно
В пятницу, 10 июня, в Приморске Запорожской области российские оккупанты похитили председателя студенческого совета Ногайского профессионального колледжа ТГАТУ им. Дмитрия Моторного - Артура Ярошевского.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Украинской ассоциации студентов - UAS.
"Случилось это на временно оккупированной территории. Они пришли к нему домой, говорили, что заберут на час(!) для допроса. Следом провели обыск и забрали ценные вещи и технику", - говорится в сообщении.
Сейчас его судьба и текущее местонахождение неизвестны.
Как сообщалось, с начала полномасштабного вторжения России в Украину на временно захваченных территориях Запорожской области оккупанты похитили 271 человека.
Кроме того, по данным на 8 июня, российские военные за неделю похитили около 20 жителей оккупированного Энергодара Запорожской области. При этом 11 из них - это работники ЗАЭС.
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