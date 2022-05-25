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Россияне планируют провести мобилизацию в оккупированной Херсонской области

Фото: россияне планируют провести мобилизацию в оккупированной Херсонской области (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Во временно захваченной Херсонской области россияне планируют провести мобилизацию мужского населения. Оккупанты требуют сотрудничества от местных жителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг".

"Оккупационные власти пытаются заставить местных жителей сотрудничать или согласиться с оккупацией. По имеющимся данным, они намерены мобилизовать украинцев с оккупированных территорий Херсонской области для войны против Украины", – говорится в сообщении.

В ОК "Юг" напомнили, что это грубое нарушение Женевской конвенции и квалифицируется как военное преступление, заметив в то же время, что РФ такая практика присуща еще со времен оккупации части Донецкой и Луганской областей.

Напомним, оккупационные власти Мариуполя объявили о создании в городе "добровольных дружин". Мариупольцев хотят привлечь к патрулированию улиц вместе с российскими военными и боевиками из "ДНР".

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Херсонская область