Россияне планируют продлить "выходные" для украинского персонала на ЗАЭС, - разведка

Российские оккупанты продлили так называемые выходные для украинского персонала. Теперь это касается оперативных дежурных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

"На станцию вернули часть представителей Росатома", - говорится в сообщении.

Разведка считает, что большое количество российских военных на ЗАЭС свидетельствует о намерении оккупантов отключить станцию от украинских электросетей и питания.

В таком случае станция может остаться без электропитания, а аварийное электроснабжение будет осуществляться с помощью дизельных подстанций. Такой сценарий создает потенциальную опасность, потому что на ЗАЭС могут возникнуть критические ситуации.

"Это является главной целью умышленных действий российских оккупантов на украинском ядерном объекте", - заявили в разведке.