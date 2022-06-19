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Россияне перестают доверять коллаборантам в Херсоне и заменяют их: названа причина

Фото: россияне перестают доверять коллаборантам в Херсоне и заменяют их (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Оккупанты перестали доверять коллаборантам в Херсоне. На их должности ставят людей из ОРДЛО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на первого заместителя главы облсовета Херсона Юрия Соболевского в Facebook.

"Провалы оккупационных властей в их попытках сломить жителей, сломить их любовь к Украине, существенно подорвало доверие орков к тем коллаборантам, которые должны были стать "областной властью" и организовывать "новую жизнь", - рассказал Соболевский.

По его словам, Россия начала задействовать в управлении оккупированными территориями Херсонской области боевиков из самопровозглашенных республик.

"Фейковую областную администрацию "усиливают" внешними кадрами с "ЛДНР", а офис партии "Единая Россия" вообще начинает жить самостоятельной жизнью, переходя от "гуманитарной помощи" к организации приемов официальных визитов должностных лиц и депутатов РФ, массовых мероприятий и формированию политики в области", - добавил чиновник.

Напомним, ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявлял, что Кремль массово ставит россиян на управление оккупированных территорий Украины.

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