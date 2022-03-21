Россияне в ОРДЛО мобилизуют мужчин в возрасте до 65 лет и студентов, - Денисова

В частности, она призвала мировое сообщество усилить санкционный давление на Россию с целью прекращения военных действий.

По ее словам, на временно оккупированных территориях Луганской области по местному телевидению объявлена мобилизация населения. Оккупанты увеличивают возраст "военнообязанных" до 65 лет.

Также активно привлекают студентов, а именно всех учеников Луганского железнодорожного техникума официально вызывают в учебное заведение для проведения "регистрации".

Отмечается, что тем кому уже исполнилось 18 лет, лично звонит директор училища.

Такая же ситуация в Луганском медицинском университете. При этом "мобилизованным" выдают устаревшее снаряжение: экипировка образца 1974 года и защитные шлемы 1971 года выпуска.

По информации Денисовой, на Луганский мясокомбинат привезли шестнадцать тел уничтоженных украинскими войсками "мобилизованных".

Денисова отметила, что принудительная мобилизация в псевдогосударственных образованиях, подконтрольных России, является нарушением статьи 51 Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны. Статья строго запрещает оккупационным властям заставлять лиц, находящихся под защитой, служить в ее вооруженных или вспомогательных силах.