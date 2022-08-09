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До газовых камер - полшага. У Зеленского призвали остановить нацизм в России

Новина українською →
Киев, Вторник 09 августа 2022 15:37
До газовых камер - полшага. У Зеленского призвали остановить нацизм в России Фото: Михаил Подоляк, советник главы ОП (president.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

Россия предлагает миру принять новый нацизм, который продолжает формироваться внутри страны-агрессора. Кремль с его идеологией необходимо срочно остановить.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника главы Офиса президента Михаила Подоляка в Twitter.

"Россия предлагает человечеству принять "нацистский мир 2.0", предусматривающий "право силы". А с ним - массовые казни, пытки, похищение детей, фильтрационные концлагеря. Все это преподносится под брендом "русский мир". До газовых камер остается полшага. Это категорически нужно остановить. Сейчас", - подчеркнул Подоляк.

Напомним, ранее стало известно, что Соединенные Штаты выявили не менее 18 фильтрационных лагерей, созданных для задержания и депортации украинцев в Россию. Часть из них была создана еще до вторжения войск РФ в Украину.

Также мы писали, что в Мариуполе российские оккупанты вербуют жителей в концентрационные фильтрационные лагеря.

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