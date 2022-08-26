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Росіяни облаштували катівні у підвалах на ЗАЕС, - правозахисники

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Енергодар, П'ятниця 26 серпня 2022 15:25
Росіяни облаштували катівні у підвалах на ЗАЕС, - правозахисники Фото: на Запорізькій АЕС окупанти облаштували катівні (GettyImages)
Автор: Ілона Свиридова

Російські окупанти облаштували катівні в підвалах Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС). Як правило, там тримають енергодарських активістів, волонтерів та підприємців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Східної правозахисної групи.

Зокрема, за повідомленнями місцевих жителів, в Енергодарі тривають викрадення. Людей утримують у підвалах ЗАЕС, де їх допитують і піддають тортурам.

Правозахисники стверджують, що викрадають в основному активістів, волонтерів, підприємців і простих жителів, які не підтримують окупантів.

"Затриманих відвозять в підвали ЗАЕС, де в подальшому піддають тортурам - виливають під ноги розчин хлору в закритій камері, використовують тортури струмом, використовують удушення через целофанові пакети і т.д.", - йдеться в повідомленні.

Також відомо, що з території ЗАЕС кілька разів виїжджали мікроавтобуси з великими мішками. Ймовірно, в них було запаковано тіла.

Крім того, викрадають і місцевих колаборантів - заарештовані заступник гендиректора ЗАЕС з фізичної охорони і заступник начальника з фізичної охорони.

Нагадаємо, раніше в Держдепі США заявили, що Вашингтон знає про знущання російських окупантів над співробітниками Запорізької АЕС.

А в Офісі президента України закликають світ зупинити нацизм у Росії, оскільки "до газових камер залишилося півкроку".

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