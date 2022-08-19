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Россияне обстреляли учебные заведения в Николаеве и Краматорске

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Пятница 19 августа 2022 07:47
Россияне обстреляли учебные заведения в Николаеве и Краматорске Фото: оккупанты обстреляли из C-300 университет в Николаеве (t.me/senkevichonline)
Автор: Артур Родивилов

Оккупанты утром обстреляли инфраструктуру Николаева и Краматорска в Донецкой области. Повреждены здания учебных заведений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявления мэра Николаева Александра Сенкевича и Краматорского горсовета

В частности враг повторно обстрелял университет в Николаеве. Применил систему C-300, прилетели две ракеты. На месте работают аварийны службы.

В Краматорске оккупанты попали в Машиностроительную академию и колледж технологий и дизайна. Обошлось без жертв.

Россияне обстреляли учебные заведения в Николаеве и КраматорскеРоссияне обстреляли учебные заведения в Николаеве и Краматорске

Напомним, в результате ракетного удара по общежитию в Салтовском районе Харькова 18 августа погибли 17 человек, 42 пострадали. Многие из них пожилого возраста и с ограниченными возможностями.

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Николаев Краматорск
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