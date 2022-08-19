ua ru
Пт, 19 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Росіяни обстріляли навчальні заклади в Миколаєві та Краматорську

Новость на русском →
П'ятниця 19 серпня 2022 07:47
Росіяни обстріляли навчальні заклади в Миколаєві та Краматорську Фото: окупанти обстріляли з C-300 університет в Миколаєві (t.me/senkevichonline)
Автор: Артур Родивилов

Окупанти вранці обстріляли інфраструктуру Миколаєва і Краматорська в Донецькій області. Пошкоджено будівлі навчальних закладів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяви мера Ніколаєва Олександра Сєнкевича і Краматорської міськради

Зокрема ворог повторно обстріляв університет у Миколаєві. Застосував систему C-300, прилетіли дві ракети. На місці працюють аварійні служби.

У Краматорську окупанти влучили в Машинобудівну академію і коледж технологій і дизайну. Без жертв.

Росіяни обстріляли навчальні заклади в Миколаєві та КраматорськуРосіяни обстріляли навчальні заклади в Миколаєві та Краматорську

Нагадаємо, унаслідок ракетного удару по гуртожитку в Салтівському районі Харкова 18 серпня загинули 17 людей, 42 постраждали. Багато з них похилого віку та з обмеженими можливостями.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Миколаїв Краматорськ
NEWS
Зеленський назвав єдину умову для переговорів з РФ
Зеленський назвав єдину умову для переговорів з РФ
DAILY
Олексій Антипович: Абсолютна більшість українців не готова йти до поступок агресорам
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Олексій Антипович: Абсолютна більшість українців не готова йти до поступок агресорам