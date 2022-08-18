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Россияне обстреляли Сумскую область: было почти 100 прилетов

Фото: Россияне обстреляли Сумскую область и повредили частные дома (t.me/Zhyvytskyy)
Автор: Дмитрий Браславский

Российские войска 7 раз открывали огонь по Сумской области. Всего было почти 100 прилетов, в результате чего повреждена школа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.

Живицкий сообщил, что россияне обстреливали территории Белопольской, Краснопольской и Миропольской общин.

По Белопольской общине стреляли из артиллерии и минометов и повредили здание школы и нежилой дом.

Миропольскую общину также обстреливали из минометов и повредили гражданскую инфраструктуру.

Напомним, что вчера российская армия обстреляла 8 громад в Сумской области.

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