Росіяни обстріляли Сумську область: було майже 100 прильотів

Російські війська 7 разів відкривали вогонь по Сумській області. Загалом було майже 100 прильотів, внаслідок чого пошкоджена школа.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Сумської ОВА Дмитра Живицького.
Живицький повідомив, що росіяни обстрілювали території Білопільської, Краснопільської та Миропільської громад.
По Білопільській громаді стріляли з артилерії та мінометів і пошкодили будівлю школи та нежитловий будинок.
Миропільську громаду також обстрілювали з мінометів та пошкодили цивільну інфраструктуру.
Нагадаємо, що вчора російська армія обстріляла 8 громад у Сумській області.
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