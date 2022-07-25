ua ru
Вт, 26 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Россияне обстреляли пять общин Сумской области

Новина українською →
Украина, Понедельник 25 июля 2022 22:58
Россияне обстреляли пять общин Сумской области Фото: россияне обстреляли пять общин Сумской области facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Евгений Прокопенко

В течение дня оккупанты обстреливали Эсманскую, Хотинскую, Белопольскую, Зноб-Новгородскую и Середино-Будскую общины Сумской области. Били из минометов и артиллерии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.

Эсманская община около 8:30 было 4 прихода из "Градов". В 11:00 - 3 приходи со ствольной артиллерии.

Хотинская община: в 12:30 был минометный огонь со стороны России, 4 прихода.

Білопільська община: почти в два часа дня было 3 минометных выстрела по общине.

Зноб-Новгородская община: в 15:00 был артобстрел, 10 приходов.

Середина-Будская община: в 20:30 россияне открыли огонь из минометов, 6 прилетов.

Потерь и разрушений нет.

Напомним, вчера так же под ударом оккупантов оказались населенные пункты Хотінської, Буринської и Белопольской общин Сумской области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сумская область Война в Украине
NEWS
Зеленский сменил командующего ССО
Зеленский сменил командующего ССО
DAILY
Олигархи вне закона. Как война ослабила позиции богатейших людей в Украине
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Олигархи вне закона. Как война ослабила позиции богатейших людей в Украине