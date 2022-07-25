Россияне обстреляли пять общин Сумской области

В течение дня оккупанты обстреливали Эсманскую, Хотинскую, Белопольскую, Зноб-Новгородскую и Середино-Будскую общины Сумской области. Били из минометов и артиллерии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.

Эсманская община около 8:30 было 4 прихода из "Градов". В 11:00 - 3 приходи со ствольной артиллерии. Хотинская община: в 12:30 был минометный огонь со стороны России, 4 прихода. Білопільська община: почти в два часа дня было 3 минометных выстрела по общине. Зноб-Новгородская община: в 15:00 был артобстрел, 10 приходов. Середина-Будская община: в 20:30 россияне открыли огонь из минометов, 6 прилетов.



Потерь и разрушений нет.