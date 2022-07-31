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Россияне обстреляли Никополь

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Никополь, Воскресенье 31 июля 2022 03:10
Россияне обстреляли Никополь Фото: россияне обстреляли Никополь (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Российские войска ночью 31 июля накрыли огнем Никополь Днепропетровской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram начальника Никопольской районной военной администрации Евгения Евтушенко.

Отмечается, что в течение ночи оккупанты открывали огонь несколько раз.

Напомним, ранее на этой неделе противник обстрелял Никополь из "Градов", в результате атаки десятки тысяч человек остались без света.

Отметим, удары по Никопольскому району участились в последние недели.

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