Росіяни обстріляли Нікополь

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram начальника Нікопольської районної Військової адміністрації Євгена Євтушенка.

Зазначається, що протягом ночі окупанти відкривали вогонь кілька разів.

Нагадаємо, раніше цього тижня противник обстріляв Нікополь з"Градів", в результаті атаки десятки тисяч людей залишилися без світла.

Зазначимо, удари по Нікопольському району почастішали в останні тижні.

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