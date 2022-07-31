Росіяни обстріляли Нікополь
Фото: росіяни обстріляли Нікополь (Getty Images)
Російські війська вночі 31 липня накрили вогнем Нікополь Дніпропетровської області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram начальника Нікопольської районної Військової адміністрації Євгена Євтушенка.
Зазначається, що протягом ночі окупанти відкривали вогонь кілька разів.
Нагадаємо, раніше цього тижня противник обстріляв Нікополь з"Градів", в результаті атаки десятки тисяч людей залишилися без світла.
Зазначимо, удари по Нікопольському району почастішали в останні тижні.
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