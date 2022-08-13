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Россияне обстреляли Николаев: есть раненый

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Николаев, Суббота 13 августа 2022 21:17
Россияне обстреляли Николаев: есть раненый Иллюстративное фото: в результате обстрела Николаева есть раненый (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские войска вечером 13 августа обстреляли Николаев. В результате атаки есть раненый.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Николаева Александра Сенкевича.

"Около 8 вечера Николаев обстреляли. В одном из районов ракета разорвалась возле жилого дома. Выясняем последствия. Сейчас известно об одном раненом", - написал он.

Напомним, сегодня в Николаеве прогремели взрывы, а почти через 10 минут после этого в области была объявлена воздушная тревога.

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