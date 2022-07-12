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Россияне обстреляли людей на известной горе в Изюме: есть погибший и много раненых

Фото: оккупанты обстреляли людей на горе Кременец в Изюме (иллюстрация/Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Российские военные обстреляли мирное население на горе Кременец в оккупированном Изюме Харьковской области. Один человек погиб, 10 ранены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора.

По данным прокуроров, обстрел оккупанты устроили 8 июля, около 14.00.

"Военнослужащие страны-агрессора обстреляли гору Кременец в г. Изюм, на которой в это время находились местные жители. Сейчас известно об одном погибшем мужчине, еще около десяти человек ранены. Данные о пострадавших уточняются", - говорится в сообщении.

При процессуальном руководстве Изюмской окружной прокуратуры Харьковской области возбуждено уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Отметим, гора Кременец является достопримечательностью Изюма Харьковской области. Расположена в южной части города, на правом берегу реки Северский Донец. Высота горы составляет 218 м над уровнем моря. До войны ее посещали тысяи туристов из всей Украины.

Как сообщалось, ранее российские военные расстреляли из танка 56 пожилых людей в Кременной Луганской области. Все они находились в доме престарелых.

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Харьков