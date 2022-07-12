Росіяни обстріляли людей на відомій горі в Ізюмі: є загиблий та багато поранених

За даними прокурорів, обстріл окупанти влаштували 8 липня, близько 14.00.

"Військовослужбовці країни-агресора обстріляли гору Кременець в м. Ізюм, на якій в цей час перебували місцеві жителі. Наразі відомо про одного загиблого чоловіка, ще близько десяти людей поранено. Дані про постраждалих уточнюються", - йдеться в повідомленні.

За процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури Харківської області розпочато кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Зазначимо, гора Кременець є пам'яткою Ізюму Харківської області. Розташована у південній частині міста, на правому березі річки Сіверський Донець. Висота гори становить 218 м над рівнем моря. До війни її відвідували тисячі туристів з усієї України.