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Росіяни обстріляли людей на відомій горі в Ізюмі: є загиблий та багато поранених

Фото: окупанти обстріляли людей на горі Кременець в Ізюмі (ілюстрація/Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Російські військові обстріляли мирне населення на горі Кременець в окупованому Ізюмі Харківської області. Один чоловік загинув, 10 поранені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора.

За даними прокурорів, обстріл окупанти влаштували 8 липня, близько 14.00.

"Військовослужбовці країни-агресора обстріляли гору Кременець в м. Ізюм, на якій в цей час перебували місцеві жителі. Наразі відомо про одного загиблого чоловіка, ще близько десяти людей поранено. Дані про постраждалих уточнюються", - йдеться в повідомленні.

За процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури Харківської області розпочато кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Зазначимо, гора Кременець є пам'яткою Ізюму Харківської області. Розташована у південній частині міста, на правому березі річки Сіверський Донець. Висота гори становить 218 м над рівнем моря. До війни її відвідували тисячі туристів з усієї України.

Як повідомлялося, раніше російські військові розстріляли з танка 56 людей похилого віку в Кремінній Луганській області. Усі вони перебували у будинку для літніх людей.

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Харків