Россияне обстреляли Киевский район Харькова

В субботу, 13 августа, российские оккупанты обстреляли Киевский район Харькова. По предварительной информации, жертв в результате атаки нет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Харькова Игоря Терехова в Telegram.
"Обстрел Киевского района. Предварительно никто не пострадал, обошлось без жертв. Про разрушения каких-либо объектов информации нет", - рассказал городской глава.
Он также призвал жителей города не пренебрегать сигналами о воздушной тревоге на фоне постоянных обстрелов.
Напомним, ранее стало известно, что ночью 13 августа российские войска обстреляли Харьков. Повреждены центр, Немышлянский и Слободской районы.
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