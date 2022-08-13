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Россияне обстреляли Киевский район Харькова

Иллюстративное фото: россияне обстреляли Киевский район Харькова (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В субботу, 13 августа, российские оккупанты обстреляли Киевский район Харькова. По предварительной информации, жертв в результате атаки нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Харькова Игоря Терехова в Telegram.

"Обстрел Киевского района. Предварительно никто не пострадал, обошлось без жертв. Про разрушения каких-либо объектов информации нет", - рассказал городской глава.

Он также призвал жителей города не пренебрегать сигналами о воздушной тревоге на фоне постоянных обстрелов.

Напомним, ранее стало известно, что ночью 13 августа российские войска обстреляли Харьков. Повреждены центр, Немышлянский и Слободской районы.

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