Россияне обстреляли Хмельницкий район: были "прилеты" во время тревоги

Россияне запустили ракеты по Хмельницкой области. Стало известно о "прилетах" в Хмельницком районе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Хмельницкого Александра Семчишина.
"Воздушная тревога продолжается! Будьте осторожны. Есть прилеты в Хмельницком районе. Детали впоследствии от областной военной администрации", - написал мэр.
В 19:30 почти по всей Украине прозвучала воздушная тревога. Она началась с западных и южных областей.
Обновлено 21:00
Позже глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий рассказал, что в Хмельницком районе три "прилета" ракет оккупантов.
Впоследствии стало известно, что в результате ракетного удара в Хмельницкой области один человек травмирован. Мужчина получил осколочное ранение, его госпитализировали.
Напомним, 25 июня Хмельницкая область попадала под ракетный удар оккупантов. Тогда прогремели взрывы во многих областях Украины.
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