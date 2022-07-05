Росіяни обстріляли Хмельницький район: були "прильоти" під час тривоги

"Повітряна тривога триває! Будьте обережні. Є прильоти в Хмельницькому районі. Деталі згодом від обласної військової адміністрації", - написав мер.

В 19:30 майже по всій Україні пролунала повітряна тривога. Вона почалася з західних та південних областей.

Оновлено 21:00

Пізніше голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій розповів, що у Хмельницькому районі три "прильоти" ракет окупантів.

Згодом стало відомо, що внаслідок ракетного удару у Хмельницькій області одна людина травмована. Чоловік отримав осколкове поранення, його госпіталізували.