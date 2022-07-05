RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Росіяни обстріляли Хмельницький район: були "прильоти" під час тривоги

Фото: росіяни обстріляли Хмельницький район (gettyimages)
Автор: Євгеній Прокопенко

Росіяни запустили ракети по Хмельницькій області. Стало відомо про "прильоти" в Хмельницькому районі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Хмельницького Олександра Семчишина.

"Повітряна тривога триває! Будьте обережні. Є прильоти в Хмельницькому районі. Деталі згодом від обласної військової адміністрації", - написав мер.

В 19:30 майже по всій Україні пролунала повітряна тривога. Вона почалася з західних та південних областей.

Оновлено 21:00

Пізніше голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій розповів, що у Хмельницькому районі три "прильоти" ракет окупантів.

Згодом стало відомо, що внаслідок ракетного удару у Хмельницькій області одна людина травмована. Чоловік отримав осколкове поранення, його госпіталізували.

Нагадаємо, 25 червня Хмельницька область потрапляла під ракетний удар окупантів. Тоді пролунали вибухи в багатьох областях України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні