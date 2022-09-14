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Россияне обстреляли Херсон и обвинили в этом ВСУ: что известно

Иллюстративное фото: россияне обстреляли Херсон и обвинили в этом ВСУ (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В среду, 14 сентября, российские оккупанты обстреляли Таврический микрорайон Херсона и обвинили в атаке украинских военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя председателя Херсонского облсовета Юрия Соболевского в Telegram.

По его словам, украинские военные не совершали обстрел этого микрорайона. При этом о провокации России свидетельствуют ряд доказательств.

"О провокации говорят и анализ места событий, и быстрота, с которой их пропагандисты прибыли на место трагедии", - подчеркнул Соболевский.

Отметим, что росСМИ начали массово распространять фейковую информацию об обстреле Херсона якобы украинскими военными. Они писали о "гибели двух детей и двух взрослых в результате атаки".

Напомним, ранее стало известно, что бойцы Вооруженных сил Украины освободили село Киселевка (Херсонская область). Теперь от Херсона их отделяет только Чернобаевка.

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ХерсонВойна России против Украины