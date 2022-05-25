Россияне обстреляли Харьковскую область, есть жертвы

Утром 24 мая российские оккупанты обстреляли Дергачевскую общину Харьковской области. Вражеский снаряд попал в торговое заведение, в результате чего начался пожар. Погибла 69-летняя женщина, еще 1 человек получил ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Харьковской ОГА Олега Синегубова.

Он также рассказал о том, что в селе Савинцы Изюмского района после обстрела россиян ранения получили 2 человека.

Кроме того, этой ночью по городу Мерефа оккупанты нанесли удар тремя ракетами. Одна из них была сбита силами ПВО. В результате попадания ракет частично разрушено административное здание подстанции Южной железной дороги. Жертв и пострадавших нет.

"Российские оккупанты в Харьковской области сосредоточены на удержании занятых позиций и готовятся возобновить наступление. У Изюма сегодня враг провел разведку боем в районе населенного пункта Пасека. Наши защитники нанесли врагу урон и заставили отойти", - заявил Синегубов.