Россияне обстреляли Днепропетровскую область из "Ураганов": есть пострадавшая

Российские оккупанты четыре раза обстреляли Зеленодольскую общину Днепропетровской области в течение 26 августа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко в Telegram .

Также разрушениям подверглись жилища и производственные здания предприятия.

В результате обстрела ранения получила 63-летняя женщина. Ей оказали помощь, сейчас она лечится дома.

Отмечается, что оккупанты совершили атаки по Зеленодольску и Большой Костромке из "Ураганов".

Напомним, сегодня ночью россияне девять раз обстреляли Днепропетровскую область. Они нанесли удары по Никопольском, Синельниковском и Криворожском районах.

Ночью 5 августа оккупанты обстреляли Синельниковский, Никопольский, Криворожский и Днепровский районы Днепропетровской области.

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