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Россияне обстреляли Днепропетровскую область девять раз: последствия атак (фото)

Фото: россияне обстреляли Днепропетровскую область девять раз (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Мария Кучерявец

Российские войска ночью обстреливали Днепропетровскую область девять раз. Под удары попали Никопольский, Синельниковский и Криворожский районы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко в Telegram.

По его словам, Никопольский район российская армия обстреляла 5 раз за ночь из "Градов" и тяжелой артиллерии.

"В Никополе повреждены с десяток частных домов, школа и санаторий. Перебита линия электропередач. До 1 000 никопольчан без света. Электрики уже чинят сеть. Люди не повреждены", - пишет Резниченко.

Тем временем в Марганецкую общину прилетели 5 снарядов из "Градов", а в Красногригоровскую - 10 снарядов из тяжелой артиллерии, без разрушений и пострадавших.

Кроме того, в Синельниковском районе зафиксирован ракетный обстрел двух общин: в одной есть разрушения на сельхозпредприятии, в другой на дорожном предприятии, загорелся ангар с техникой. Пожар уже ликвидировали.

"В Криворожском районе враг попал по Зеленодольской и Широковской общинах. Есть разрушения, без пострадавших", - добавил Резниченко.

Фото: россияне обстреляли Днепропетровскую область девять раз (t.me/dnipropetrovskaODA)

Напомним, что минувшей ночью россияне также массированно обстреляли Днепропетровскую область. Под удар попали четыре района - Синельниковский, Никопольский, Криворожский и Днепровский.

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