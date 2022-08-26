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Росіяни обстріляли Дніпропетровську область дев'ять разів: наслідки атак (фото)

Фото: росіяни обстріляли Дніпропетровську область дев'ять разів (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Марія Кучерявець

Російські війська вночі обстрілювали Дніпропетровську область дев'ять разів. Під удари потрапили Нікопольський, Синельниківський та Криворізький райони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка в Telegram.

За його словами, Нікопольський район російська армія обстріляла 5 разів за ніч з "Градів" та важкої артилерії.

"У Нікополі понівечені з десяток приватних будинків, школа та санаторій. Перебита лінія електропередач. До 1 000 нікопольчан без світла. Електрики уже лагодять мережу. Люди не ушкоджені", - пише Резніченко.

Тим часом у Марганецьку громаду прилетіли 5 снарядів з "Градів", а в Червоногригорівську - 10 снарядів з важкої артилерії, без руйнувань та постраждалих.

Крім того, в Синельниківському районі зафіксований ракетний обстріл двох громад: в одній є руйнування на сільгосппідприємстві, в іншій на дорожньому підприємстві, загорівся ангар з технікою. Пожежу вже загасили.

"У Криворізькому районі ворог поцілив по Зеленодольській та Широківській громадах. Є руйнування, без постраждалих", - додав Резніченко.

Фото: росіяни обстріляли Дніпропетровську область дев'ять разів (t.me/dnipropetrovskaODA)

Нагадаємо, що минулої ночі росіяни також масовано обстріляли Дніпропетровську область. Під удар потрапили чотири райони - Синельниківський, Нікопольський, Криворізький і Дніпровський.

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