Россияне обстреляли автобус с переселенцами в Запорожской области, - СМИ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " РИА-Мелитополь ".

По информации издания, украинцы ехали на автобусе из временно оккупированного Мелитополя в сторону подконтрольной Киеву территории. Возле села Камянское Запорожской области, которое находится в "серой зоне", авто попало под вражеский обстрел.

В "РИА-Мелитополь" добавляют, что один из снарядов попал в землю рядом с автобусом. От ударной волны у транспорта вылетели стекла с одной стороны и выбило заднюю дверь. При этом никто из пассажиров не пострадал.