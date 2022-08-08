Россияне обстреляли автобус с переселенцами в Запорожской области, - СМИ

В Запорожской области автобус с переселенцами попал под артиллерийский обстрел российских оккупантов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА-Мелитополь".
По информации издания, украинцы ехали на автобусе из временно оккупированного Мелитополя в сторону подконтрольной Киеву территории. Возле села Камянское Запорожской области, которое находится в "серой зоне", авто попало под вражеский обстрел.
В "РИА-Мелитополь" добавляют, что один из снарядов попал в землю рядом с автобусом. От ударной волны у транспорта вылетели стекла с одной стороны и выбило заднюю дверь. При этом никто из пассажиров не пострадал.
Напомним, ранее мэр Мелитополя Иван Федоров заявил, что Украина просит Россию организовать "зеленый коридор" для эвакуации людей с оккупированной территории Запорожской области.
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